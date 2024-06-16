На пресс-конференции украинский лидер заявил, что на Россию можно давить двумя путями. В частности, говорится о дипломатическом способе и через прочную оборону, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский об участии России на следующем Саммите мира
Их присутствие там (на втором Саммите мира – 24 Канал) будет говорить о том, что они хотят мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир...
– объяснил Зеленский.
Он уточнил, что сейчас мы боремся за то, чтобы россиян заставил к миру мир. И для нас главное – результат. То есть окончание войны.
Президент в очередной раз заверил, что Россия и завтра может начать переговоры.
"Что касается переговоров с Россией... Россия завтра может начать с нами переговоры. Не дожидаясь ничего. Если они выйдут из наших законных территорий. Это просто уважение к Уставу ООН", – объяснил Зеленский.
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Заявления Киева о России на Саммите мира в Швейцарии
- Офис Президента Украины заявили, что представители России могут принять участие во втором Саммите мира. Ведь на первый их не приглашали.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что общий план всех стран, которые уважают нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет, могут передать на втором саммите представителю России, где он может присутствовать.
- Владимир Зеленский заявил, что сначала Саммит мира, затем должны разработать соответствующий детальный план. После этого его передадут представителям России. Далее будет видно, готов ли Кремль к завершению войны.
- Президент Украины сказал, что сейчас Кремль не готов к справедливому миру. Ведь об этом свидетельствуют недавние заявления об эскалации агрессии, которые высказывали лидеры России.
- Кстати, перед Саммитом мира в Швейцарии Владимир Путин назвал так называемые условия по завершению войны. Диктатор пожелал получить контроль над всеми территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая деоккупированные. Также он хочет гарантии, что Украина не будет вступать в НАТО и разоружения.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни одна страна бы не приняла таких ужасных условий.