Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите мира в Швейцарии, информирует 24 Канал. –
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Одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, равно нулю,
– сказал Зеленский.
Ультиматум Путина полезен для нас
Более того, это заявление Путина является "большой ошибкой".
"Человек провоцировал весь мир и пугал, говоря, что не собирается заканчивать войну, а хочет дальше захватывать территорию. Это большая ошибка", – сказал Зеленский.
При этом, по его словам, эта ошибка является полезной для Украины.
Главное о Саммите и заявлениях Путина о мире
- 15 – 16 июня в Швейцарии проходит Глобальный саммит мира, который инициировала Украина. В нем принимают участие около 100 делегаций, в частности 57 глав государств и правительств из всех регионов мира.
- При этом Россию на саммит не пригласили. Накануне саммита, 14 июня Путин цинично заявил, что Россия готова к переговорам о мире "хоть завтра". И озвучил свои "условия".
- По больной версии Путина, Украина должна "вывести свои войска" с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Кроме того, диктатор пожелал, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.