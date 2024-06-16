Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите мира в Швейцарии, информирует 24 Канал. –

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Одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, равно нулю,

– сказал Зеленский.

Ультиматум Путина полезен для нас

Более того, это заявление Путина является "большой ошибкой".

"Человек провоцировал весь мир и пугал, говоря, что не собирается заканчивать войну, а хочет дальше захватывать территорию. Это большая ошибка", – сказал Зеленский.

При этом, по его словам, эта ошибка является полезной для Украины.

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