На пресконференції український лідер заявив, що на Росію можна тиснути двома шляхами. Зокрема, мовиться про дипломатичний спосіб та через міцну оборону, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про участь Росії на наступному Саміті миру
Їхня присутність там (на другому Саміті миру – 24 Канал) буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами – вирішили вони або їх змусив світ…
– пояснив Зеленський.
Він уточнив, що наразі ми боремось за те, щоб росіян змусив до миру світ. Та для нас головне – результат. Тобто закінчення війни.
Президент вкотре запевнив, що Росія й завтра може розпочати перемовини.
"Що стосується перемовин з Росією… Росія завтра може розпочати з нами перемовини. Не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це є просто повага до Статуту ООН", – пояснив Зеленський.
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Заяви Києва про Росію на Саміті миру у Швейцарії
- Офіс Президента України заявили, що представники Росії можуть взяти участь в другому Саміті миру. Адже на перший їх не запрошували.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що спільний план всіх країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність, суверенітет, можуть передати на другому саміті представнику Росії, де він може бути присутній.
- Володимир Зеленський заявив, що спочатку Саміт миру, потім мають розробити відповідний детальний план. Після цього його передадуть представникам Росії. Далі буде видно, чи готовий Кремль до завершення війни.
- Президент України сказав, що наразі Кремль не готовий до справедливого миру. Адже про це свідчать нещодавні заяви про ескалацію агресії, які висловлювали лідери Росії.
- До речі, перед Самітом миру у Швейцарії Владімір Путін назвав так звані умови щодо завершення війни. Диктатор забажав отримати контроль над всіма територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включно з деокупованими. Також він хоче гарантії, що Україна не вступатиме в НАТО та роззброєння.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що жодна країна б не прийняла таких жахливих умов.