На пресконференції український лідер заявив, що на Росію можна тиснути двома шляхами. Зокрема, мовиться про дипломатичний спосіб та через міцну оборону, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про участь Росії на наступному Саміті миру

Їхня присутність там (на другому Саміті миру – 24 Канал) буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами – вирішили вони або їх змусив світ…

– пояснив Зеленський.

Він уточнив, що наразі ми боремось за те, щоб росіян змусив до миру світ. Та для нас головне – результат. Тобто закінчення війни.

Президент вкотре запевнив, що Росія й завтра може розпочати перемовини.

"Що стосується перемовин з Росією… Росія завтра може розпочати з нами перемовини. Не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це є просто повага до Статуту ООН", – пояснив Зеленський.

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Заяви Києва про Росію на Саміті миру у Швейцарії