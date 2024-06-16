Президент України за підсумками Глобального саміту миру заявив, що важливо, щоб усі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України. Адже без цього не буде тривалого миру, пише 24 Канал.

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Український лідер заявив, що після саміту погодили продовжити спільну роботу на більш технічному рівні. Зокрема, на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей під лідерством або співлідерством країн.

Що сказав Зеленський про мир

Президент України по завершенню Саміту миру у Швейцарії на пресконференції заявив, що ми не хочемо миру "за лаштунками".

Ми хочемо справедливого, тривалого миру, який базується виключно на міжнародному праві, Статуті ООН та повазі до життя людей,

– заявив Володимир Зеленський.

Він подякував за цей успіх, проте пояснив, що найголовніший успіх для нас, якщо можна так сказати – це завершення війни.

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Президент України сказав, що тиснути на Росію, щоб вона завершила війну, можна двома шляхами.

Перший шлях – дипломатичний. Це саміт миру, потім зустрічі, спільний план. Це цей шлях,

– пояснив Зеленський.

За його словами, другим шляхом є міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім'ю та державу.

Коротко про підсумки Саміту миру