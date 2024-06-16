Про це президент України заявив у відповіді журналістці 24 Каналу під час пресконференції на полях Саміту миру. Зустріч відбувається вже другий день у швейцарському Бюргенштоці.

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Зеленський пояснив, як залучатимуть Росію до перемовин

Український очільник наголосив, що російській стороні не потрібен мир, і це факт. Водночас мир потрібен нашій державі та всьому світові, що теж є фактом.

Зібрання такої кількості поважних країн або представництв відповідних і релігійних лідерів говорить, що мир потрібен всім нам. Це більше ніж будь-який один агресор за кількістю населення, кількістю зброї, кількістю територій. Світ більший. Тому ми повинні робити свою роботу, не думаймо про Росію,

– сказав президент.