Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в
эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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На
Харьковском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. За прошедшие сутки состоялось 6 боевых столкновений, бои шли в частности в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
Волчанск на карте:
На Купянском направлении состоялось 14 боевых столкновений. Силы обороны отбили атаки врага в районе Берестового, Синьковки, Степной, Новоселовки и Песчано Харьковской области. На Лиманском направлении защитники отбили 16 атак противника. В районах населенных пунктов Терны Донецкой области, Грековка, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области На Северском направлении Силы обороны отразили атаки в районе Роздоловки, Виямки и Иванодовки Донецкой области.
На
Краматорском направлении воины остановили 5 попыток российских захватчиков прорвать оборону наших войск в районе Клещеевки, Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.
Клещеевка на карте:
На Покровском направлении защитники отбили 45 атак. В районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новоселовка первая, Евгеновка, Яснобродовка, Уманское Донецкой области. На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах н.п. Красногоровка, Парасковьевка, Георгиевка, где враг 12 раз пытался прорвать оборону украинских войск. На Авремовском направлении российские оккупанты совершили 5 безуспешных штурмов позиций украинских войск в районах н. п. Старомайорское, Водяное и Урожайное. На Ореховском направлении состоялось 2 боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Роботинного Запорожской области. На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра. В течение суток захватчики совершили 4 атаки на позиции Сил обороны на этом направлении Где продвинулись россияне
По данным онлайн-карты
DeepStateMap, враг продвинулся у Уманского, Сокола и Архангельского. Уманское на карте: Сокол на карте: Архангельское на карте: