Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Ситуация на всех направлениях фронта

Где продвинулись россияне

По данным онлайн-карты DeepStateMap, враг продвинулся у Уманского, Сокола и Архангельского.

Уманское на карте:

Сокол на карте:

Архангельское на карте: