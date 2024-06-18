Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. За прошедшие сутки состоялось 6 боевых столкновений, бои шли в частности в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Волчанск на карте:

На Купянском направлении состоялось 14 боевых столкновений. Силы обороны отбили атаки врага в районе Берестового, Синьковки, Степной, Новоселовки и Песчано Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 16 атак противника. В районах населенных пунктов Терны Донецкой области, Грековка, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области

На Северском направлении Силы обороны отразили атаки в районе Роздоловки, Виямки и Иванодовки Донецкой области.

На Краматорском направлении воины остановили 5 попыток российских захватчиков прорвать оборону наших войск в районе Клещеевки, Григорьевки и Часового Яра Донецкой области. Клещеевка на карте:

На Покровском направлении защитники отбили 45 атак. В районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новоселовка первая, Евгеновка, Яснобродовка, Уманское Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах н.п. Красногоровка, Парасковьевка, Георгиевка, где враг 12 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Авремовском направлении российские оккупанты совершили 5 безуспешных штурмов позиций украинских войск в районах н. п. Старомайорское, Водяное и Урожайное.

На Ореховском направлении состоялось 2 боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Роботинного Запорожской области.

На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра. В течение суток захватчики совершили 4 атаки на позиции Сил обороны на этом направлении

Где продвинулись россияне

По данным онлайн-карты DeepStateMap, враг продвинулся у Уманского, Сокола и Архангельского.

Уманское на карте:

Сокол на карте:

Архангельское на карте: