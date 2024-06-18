Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ситуація на усіх напрямках фронту

Де просунулись росіяни

За даними онлайн-мапи DeepStateMap, ворог просунувся біля Уманського, Соколу та Архангельського.

Уманське на карті:

Сокіл на карті:

Архангельське на карті: