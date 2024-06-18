Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Минулої доби відбулось 6 бойових зіткнень, бої точились зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Вовчанськ на карті:

На Куп'янському напрямку відбулось 14 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки ворога в районі Берестового, Синьківки, Степової, Новоселівки та Піщано Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 16 атак противника. В районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області

На Сіверському напрямку Сили оборони вдібили атаки в районі Роздолівки, Виямки та Іванодівки Донецької області.

На Краматорському напрямку воїни зупинили 5 спроб російських загарбників прорвати оборону наших військ в районі Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру Донецької області. Кліщіївка на карті:

На Покровському напрямку захисники відбили 45 атак. В районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка перша, Євгенівка, Яснобродівка, Уманське Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах н. п. Красногорівка, Парасков'ївка, Георгіївка, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Авремівському напрямку російські окупанти здійснили 5 безуспішних штурмів позицій українських військ в районах н. п. Старомайорське, Водяне та Урожайне.

На Оріхівському напрямку відбулось 2 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботинного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Протягом доби загарбники здійснили 4 атаки на позиції Сил оборони на цьому напрямку

Де просунулись росіяни

За даними онлайн-мапи DeepStateMap, ворог просунувся біля Уманського, Соколу та Архангельського.

Уманське на карті:

Сокіл на карті:

Архангельське на карті: