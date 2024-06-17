Сейчас ожесточенные бои идут на агрегатном заводе, что на северной окраине Волчанска. Украинские военные проводят там успешные штурмы.

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Ситуация контролируется ВСУ

Командир украинского отряда Станислав "Осман" Буниатов охарактеризовал ситуацию в Волчанске, как "сложную, но контролируемую" и добавил, что российские войска находятся там в окружении.

Наши ребята не теряют своих позиций, периодически проводя удачные штурмы, освобождая позиции и отбрасывая врага,

- рассказал Буниатов.

Небольшие группы российских солдат неоднократно пытались защитить агрегатный завод, где идут бои, но все безуспешно – их попытки были отбиты украинскими Силами обороны.

В CNN со ссылкой на DeepState говорят, что еду и воду россиянам туда доставляют беспилотники.

Десятки оккупантов сдались в плен

По данным Forbes, ВСУ взяли в Волчанске в плен десятки российских военных.

"Во время тяжелых боев на выходных украинские войска окружили около 400 россиян на химическом заводе в центре Волчанска. 30 россиян сдались после того, как неоднократные попытки их спасти не удались", – пишет Fordes со ссылкой на Украинский центр оборонных стратегий.

Россияне планировали форсировать реку Волчья

Химзавод в Волчанске, где сейчас в окружении сидят оккупанты, расположен на правом берегу реки Волчья. "Заводы и другие промышленные объекты часто являются центром боевых действий в Украине, поскольку их большие надежные здания могут укрыть войска и защитить их от артиллерии и беспилотников", – говорят там.

Вероятно, план россиян заключался в захвате завода, а потом они хотели начать операцию по форсированию реки, чтобы прорваться к южной части Волчанска.

Российский план провалился, когда ВСУ атаковали к западу от завода и продвинулись на несколько кварталов на север, отрезав россиян на заводе от их подразделений на западе.

Россияне здесь окружены с нулевыми шансами на эвакуацию или подкрепление,

– комментировал ситуацию украинский оператор беспилотника

Российское военное руководство на днях приказало своим войскам к западу от химзавода атаковать украинские позиции, но их попытки были отбиты ВСУ.

Очевидно, именно после этого окруженные россияне начали массово сдаваться в плен. "Хотя российские и украинские войска регулярно берут друг друга в плен, они редко делают это десятками. Самые большие захваты, как правило, происходят во время крупных городских осад и хаотичных поспешных отступлений", – добавляют в Forbes.

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