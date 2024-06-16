Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии. Он также добавил, что сейчас ситуация на Харьковщине лучше, ведь украинским защитникам удалось стабилизировать линию фронта, передает 24 Канал.

Важно Обмен "всех на всех", недопустимость использования ядерного оружия: текст коммюнике Саммита мира

Зеленский о планах Украины

Зеленский заявил, что не собирается раскрывать планы Украины относительно ситуации на поле боя. Впрочем, президент подчеркнул, что сейчас задача Сил обороны – не дать возможности успеха России в наступательной операции на Харьковщине.

Считаю, что ситуация сегодня лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Считаю, что в ближайшее время благодаря партнерам будет усиление наших воинов и будут ответы захватчикам на поле боя крепче,

– заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, как будет развиваться ситуация в 2025 году, Зеленский отметил, что все может измениться в любой момент. Так, как будет развиваться война зависит от действий Сил обороны, а также от результатов дипломатической работы. Президент Украины добавил, если все усилия по мирному процессу удастся воплотить, то на втором Саммите мира могут появиться и представители России.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на Саммите мира в Швейцарии, поэтому оперативно узнавать важные детали и главные заявления лидеров стран можно узнать в нашем телеграм-канале.

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Россия может начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра". Однако для этого Кремль должен вывести свои войска с украинских территорий.

В то же время президент напомнил, что накануне полномасштабного вторжения Россия блокировала любые переговоры.

"Было около 200 встреч, "минских встреч", где не было решено ни одного вопроса. Все блокировки были со стороны России", – добавил Зеленский.

Он отметил, что уже тогда стало понятно, что Москва не планирует останавливаться, ведь ей выгодны боевые действия на Востоке Украины. Доказательством этого впоследствии стало и полномасштабное вторжение.