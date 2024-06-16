Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телемаратона заявил, что на направлении Липцов инициатива ВСУ в наших руках, пишет 24 Канал.

Смотрите также Тяжелые бои в Часовом Яру и провокация россиян в Рыжевке: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о ситуации на Харьковском направлении

Мы сейчас улучшаем там тактическое положение совместно с 13 бригадой оперативного назначения Нацгвардии "Хартия",

– заявил чиновник.

По его словам, там проводят штурмовые действия – врага отбросили от Липцев и пытаются стабилизировать ситуацию. Однако враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы.

"Но сейчас на том направлении инициатива в наших руках. Не так, как в Волчанске. В Волчанске противник борется и проводит также штурмовые действия. Именно на нашем направлении ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая", – рассказал военный.

По его словам, противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны, вглубь логистических путей и по самому Харькову.

Последние новости с Харьковского направления