Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі телемаратону заявив, що на напрямку Липців ініціатива ЗСУ в наших руках, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію на Харківському напрямку

Ми зараз покращуємо там тактичне становище спільно з 13 бригадою оперативного призначення Нацгвардії "Хартія",

– заявив посадовець.

За його словами, там проводять штурмові дії – ворога відкинули від Липців та намагаються стабілізувати ситуацію. Проте ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви.

"Але зараз на тому напрямку ініціатива в наших руках. Не так, як у Вовчанську. У Вовчанську противник бореться і проводить також штурмові дії. Саме на нашому напрямку ситуація стабільна, контрольована, але тяжка", – розповів військовий.

За його словами, противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони, вглиб логістичних шляхів та по самому Харкову.

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