Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что россияне из наступления переходят в оборону для того, чтобы хоть как-то удержать свои позиции. Резервов для войны у оккупантов не осталось.
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Первый и последний раз в бою
Дикий рассказал, что его друг, который является кадровым офицером, после боев в Волчанске рассказал ему, что на Харьковское направление Россия бросала "зеленых новобранцев", для абсолютного большинства это был первый и последний бой, не было ни одного опытного офицера. Соотношение потерь в Волчанске 1 к 8.
Он сказал, что в начале войны ехали профессионалы, которым дали неправильные разведданные, а сейчас, какие бы им данные не дали, это "зеленые", у которых впервые в руках автомат. А техники в 10 раз меньше, чем было в 2022 году,
– подчеркнул ветеран.
Это свидетельствует о том, что у россиян не осталось подготовленных резервов. Россия объявляла о плане мобилизации в 300 тысяч человек. Вот как раз этих людей в России быстро и как-нибудь обучают и не создают резервы, а сразу бросают на фронт, чтобы "затыкать дыры".
Какую цель достигли россияне на Харьковском направлении
По словам ветерана, единственная цель, которую достигли россияне на Харьковском направлении – это растянуть линию фронта, добавить еще примерно 70 километров линии фронта высокой интенсивности и таким образом забрать туда часть резервов ВСУ. На этом все.
Не произошло никакого прорыва нашей линии фронта, не то, что прорыва линии обороны, то есть фортификаций, они даже ни в одной точке до них не дошли вообще. Наступление остановлено – это свершившийся факт,
– отметил Дикий.
Однако ветеран объяснил, что это не означает, что на Харьковском направлении утихли бои и стало тише. Там до сих пор идут очень ожесточенные и горячие бои, которые, по военной терминологии, называются встречными. Для примера, в Волчанске в пределах одного квартала россияне еще наступают, ВСУ их отбивают, а в пределах соседнего квартала оккупанты уже обороняются, а украинские военные их вытесняют.
Серой зоны там нет вообще, там между сторонами десятки метров,
– отметил Дикий.
Ветеран рассказал, что все продвижения и результаты россияне имели за первые 5 дней наступления. Теперь у них задача удержать эти успехи первых дней наступления. Например, в селе Липцы россияне уже пытаются построить что-то вроде линии обороны, чтобы удержать позиции.
Россияне планировали через 10 дней после наступления на Харьковскую область наступать еще и на Сумскую. Однако им пришлось менять планы по развитию событий. Это еще раз свидетельствует о том, насколько Россия имела "большой" план наступления на новые направления.
Последние новости о Харьковском направлении
- Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что разрешения западных партнеров на удары ВСУ по территории России имели положительное влияние на ситуацию в Харьковской области. Именно из-за этого разрешения наступление россиян на Харьковском направлении замедлилось.
- Эвакуационная бригада пограничников в районе Волчанска стабилизировала состояние тяжело раненного побратима и вывезла его с поля боя всего за 15 минут. В результате удара вражеского FPV-дрона украинский военный получил тяжелые ранения, но благодаря профессиональной работе ребят его удалось стабилизировать.
- Партизанское движение "Атеш" обнаружило склад вражеской техники в воинской части в Тольятти, который россияне, вероятно, планируют перебросить на Харьковское направление. На полигоне размещены десятки самоходных артиллерийских установок, грузовиков и танков.