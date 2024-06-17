Наразі запеклі бої точаться на агрегатному заводі, що на північній околиці Вовчанська. Українські військові проводять там успішні штурми.

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Ситуація контролюється ЗСУ

Командир українського загону Станіслав "Осман" Буніатов схарактеризував ситуацію у Вовчанську, як "складну, але контрольовану" і додав, що російські війська знаходяться там в оточенні.

Наші хлопці не втрачають своїх позицій, періодично проводячи вдалі штурми, звільняючи позиції та відкидаючи ворога,

— розповів Буніатов.

Невеликі групи російських солдатів неодноразово намагалися захистити агрегатний завод, де йдуть бої, але усе безуспішно – їхні спроби були відбиті українськими Силами оборони.

У CNN з посиланням на DeepState кажуть, що їжу та воду росіянам туди доставляють безпілотники.

Десятки окупантів здалися у полон

За даними Forbes, ЗСУ взяли в Вовчанську у полон десятки російських військових.

"Під час важких боїв на вихідних українські війська оточили близько 400 росіян на хімічному заводі в центрі Вовчанська. 30 росіян здалися після того, як неодноразові спроби їх врятувати не вдалися", – пише Fordes із посиланням на Український центр оборонних стратегій.

Росіяни планували форсувати річку Вовча

Хімзавод у Вовчанську, де зараз в оточенні сидять окупанти, розташований на правому березі річки Вовча. "Заводи та інші промислові об’єкти часто є осередком бойових дій в Україні, оскільки їхні великі надійні будівлі можуть укрити війська та захистити їх від артилерії та безпілотників", – кажуть там.

Ймовірно, план росіян полягав у захопленні заводу, а потім вони хотіли розпочати операцію з форсування річки, щоб прорватися до південної частини Вовчанська.

Російський план провалився, коли ЗСУ атакували на захід від заводу та просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх підрозділів на заході.

Росіяни тут оточені з нульовими шансами на евакуацію чи підкріплення,

– коментував ситуацію український оператор безпілотника

Російське військове керівництво днями наказало своїм військам на захід від хімзаводу атакувати українські позиції, але їхні спроби були відбиті ЗСУ.

Очевидно, саме після цього оточені росіяни почали масово здаватися в полон. "Хоча російські та українські війська регулярно беруть один одного в полон, вони рідко роблять це десятками. Найбільші захоплення, як правило, відбуваються під час великих міських облог і хаотичних поспішних відступів", – додають у Forbes.

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