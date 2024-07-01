Это первая совместная акция стран Черноморского бассейна после вторжения России в Украину в 2022 году. Целью операции является устранение мин, дрейфующих в море из-за войны.

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Что известно об инициативе Турции

Издание сообщает, что с 1 июля Турция, Болгария и Румыния начали совместный поиск и обезвреживание мин в Черном море. Инициатором разминирования выступила Турция.

Целью операции является устранение мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря из-за войны. Такое разминирование является важным шагом для обеспечения безопасной транспортировки зерна из украинских портов.

В издании отмечают, что в прошлом году российский ракетный удар вблизи ключевого украинского порта Одесса привел к поражению коммерческого судна, в результате чего погиб лоцман и несколько человек на борту были ранены.

Также в ноябре 2023 года судно, арендованное сельскохозяйственным гигантом Cargill, пострадало от взрыва при выходе из украинского порта в Черном море.

В марте 2024 года Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак России. Однако порты вокруг Одессы все еще часто подвергаются ударам со стороны российских войск, продолжающих нарушать операционную деятельность.