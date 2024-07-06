Гарант держави зауважив, що війна змінила розстановку сил у Чорноморському регіоні. Він запевнив, що російський флот більше не домінуватиме там.
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Україна зможе захищати власні інтереси на морі
Наразі пункти стратегії перебувають на фінішній прямій.
Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів,
– заявив Зеленський.
Президент розповів, що цією стратегією буде закріплено українські інтереси, враховано нові технологічні можливості нашої держави та нові відносини з партнерами.
"Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили", – сказав він у зверненні до українців.