Новий корвет матиме на озброєнні американські протикорабельні ракети Harpoon, ЗРК, кулеметні установки тощо. Детальніше про можливості "Гетьмана Івана Мазепи" 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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На що здатний новий український корвет
Військово-морські сили вперше показали випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа". Він повинен увійти до складу українського флоту вже у цьому році.
Два таких корвети готуються встати на бойове чергування, другий – виробляють. Непогана машина як для військово-морського флоту. У ньому доволі хороша апаратура та обладнання. Корвет має посадкове місце для вертольота та певне протикорабельне обладнання,
– розповів Роман Світан.
Український корвет є варіантом турецького – класу Ada. Аналітики відзначають, що наш варіант виявився навіть потужнішою розробкою. Втім і для нього є певні загрози.
"Чорне море – це закрита водойма, а в ній будь-який плавальник апарат будь-якого рівня можуть знищити авіаційними засобами ураження. Жодне судно не може сховатися від авіації у Чорному морі, це неможливо. Тож усі проєкти, пов'язані зі створенням корветів, вестимуть в нікуди. Два корвети – це добре, але на цьому потрібно закінчувати", – зауважив військовий експерт.
Натомість, на думку Світана, для України гарним варіантом є так званий "москітний флот". Тобто наявність великої кількості катерів берегової охорони, безекіпажних катерів та кілька ескадрилей морської авіації. Вони допоможуть тримати під контролем Чорне море.
"Гетьман Іван Мазепа": коротко про особливості корвета
- "Гетьман Іван Мазепа" — протичовновий корвет класу Ada, який будує Туреччина для України. Згідно з контрактом Анкара має побудувати перший корабель на своїх потужностях до стану 80% готовності, а потім корвет буде дооснащено в Україні. Другий (й наступні кораблі) мають будувати вже на потужностях заводу "Океан" в Україні із залученням турецьких спеціалістів.
- Корвет "Гетьман Іван Мазепа" – це майбутній флагман ВМС ЗСУ, який має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний", які затопили українські військові для уникнення захоплення в Миколаєві після повномасштабного вторгнення Росії.
- Корвети класу "Ада" є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливість здійснювати протичовнові операції та патрулювання у відкритому морі. "Гетьман Іван Мазепа" уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara.