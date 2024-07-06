Новий корвет матиме на озброєнні американські протикорабельні ракети Harpoon, ЗРК, кулеметні установки тощо. Детальніше про можливості "Гетьмана Івана Мазепи" 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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На що здатний новий український корвет

Військово-морські сили вперше показали випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа". Він повинен увійти до складу українського флоту вже у цьому році.

Два таких корвети готуються встати на бойове чергування, другий – виробляють. Непогана машина як для військово-морського флоту. У ньому доволі хороша апаратура та обладнання. Корвет має посадкове місце для вертольота та певне протикорабельне обладнання,

– розповів Роман Світан.

Український корвет є варіантом турецького – класу Ada. Аналітики відзначають, що наш варіант виявився навіть потужнішою розробкою. Втім і для нього є певні загрози.

Довідка. Корвет — клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної і конвойної служби, протичовнової та протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування.

"Чорне море – це закрита водойма, а в ній будь-який плавальник апарат будь-якого рівня можуть знищити авіаційними засобами ураження. Жодне судно не може сховатися від авіації у Чорному морі, це неможливо. Тож усі проєкти, пов'язані зі створенням корветів, вестимуть в нікуди. Два корвети – це добре, але на цьому потрібно закінчувати", – зауважив військовий експерт.

Натомість, на думку Світана, для України гарним варіантом є так званий "москітний флот". Тобто наявність великої кількості катерів берегової охорони, безекіпажних катерів та кілька ескадрилей морської авіації. Вони допоможуть тримати під контролем Чорне море.

"Гетьман Іван Мазепа": коротко про особливості корвета