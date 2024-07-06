Новый корвет будет иметь на вооружении американские противокорабельные ракеты Harpoon, ЗРК, пулеметные установки и тому подобное. Подробнее о возможностях "Гетмана Ивана Мазепы" 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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На что способен новый украинский корвет

Военно-морские силы впервые показали испытания корвета "Гетман Иван Мазепа". Он должен войти в состав украинского флота уже в этом году.

Два таких корвета готовятся встать на боевое дежурство, второй – производят. Неплохая машина как для военно-морского флота. В нем довольно хорошая аппаратура и оборудование. Корвет имеет посадочное место для вертолета и определенное противокорабельное оборудование,

– рассказал Роман Свитан.

Украинский корвет является вариантом турецкого – класса Ada. Аналитики отмечают, что наш вариант оказался даже более мощной разработкой. Впрочем, и для него есть определенные угрозы.

Справка. Корвет – класс многоцелевых военных кораблей ближней морской зоны, предназначенных для дозорной и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз и пунктов базирования.

"Черное море – это закрытый водоем, а в нем любой плавательный аппарат любого уровня могут уничтожить авиационными средствами поражения. Ни одно судно не может укрыться от авиации в Черном море, это невозможно. Поэтому все проекты, связанные с созданием корветов, будут вести в никуда. Два корвета – это хорошо, но на этом нужно заканчивать", – отметил военный эксперт.

Зато, по мнению Свитана, для Украины хорошим вариантом является так называемый "москитный флот". То есть наличие большого количества катеров береговой охраны, безэкипажных катеров и несколько эскадрилий морской авиации. Они помогут держать под контролем Черное море.

"Гетман Иван Мазепа": коротко об особенностях корвета