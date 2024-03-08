Военно-Морские Силы Украины тесно сотрудничают с Турцией в оборонной сфере. В частности, на вооружении ВМС в бригаде морской авиации уже применяются “Байрактары” турецкого ВПК. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Плетенчук отметил, что Украина давно работает с Турцией, назвал это сотрудничество плодотворным и напомнил, что оно началось еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях,

– пояснил Плетенчук.

В Турции строят второй корвет для Украины

В августе 2023 года стало известно, что Турция построит также и второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ. Тогда закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

В пятницу, 8 марта, Владимир Зеленский во время визита в Турцию своим указом присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского.

Корвет получил такое название с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.

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