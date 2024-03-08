Военно-Морские Силы Украины тесно сотрудничают с Турцией в оборонной сфере. В частности, на вооружении ВМС в бригаде морской авиации уже применяются “Байрактары” турецкого ВПК. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Плетенчук отметил, что Украина давно работает с Турцией, назвал это сотрудничество плодотворным и напомнил, что оно началось еще до полномасштабного вторжения России в Украину.
Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях,
– пояснил Плетенчук.
В Турции строят второй корвет для Украины
В августе 2023 года стало известно, что Турция построит также и второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ. Тогда закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
В пятницу, 8 марта, Владимир Зеленский во время визита в Турцию своим указом присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского.
Корвет получил такое название с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.
Визит Зеленского в Турцию: последние новости
- 8 марта турецкие СМИ сообщили, что в 12:00 по киевскому времени самолет Зеленского с делегацией приземлился в аэропорту в Стамбуле. Издание отмечали, что встреча лидеров стран запланирована на вечер.
- Перед этим Зеленский побывал на верфи, где строят второй корвет типа Ada для ВМС Украины. Президент присвоил ему имя гетмана Ивана Выговского.
- Ранее в Офисе президента отмечали, что главной темой переговоров будет ход войны в Украине. Также политики обсудят зерновое соглашение, безопасность судоходства в Черном море, сотрудничество в оборонной сфере, освобождение украинских военнопленных, а также организацию саммита мира.
- Впоследствии стало известно, что Зеленский уже встретился с турецким президентом. Президент Украины выразил уверенность, что обе страны смогут, работая вместе, достичь безусловной безопасности судоходства в Черном море.