Військово-Морські Сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері. Зокрема на озброєнні ВМС в бригаді морської авіації вже застосовуються "Байрактари" турецького ВПК. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Плетенчук наголосив, що Україна давно працює з Туреччиною, назвав цю співпрацю плідною і нагадав, що вона почалася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях,

– пояснив Плетенчук.

У Туреччині будують другий корвет для України

У серпні 2023 року стало відомо, що Туреччина збудує також і другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ. Тоді закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

У п'ятницю, 8 березня, Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини своїм указом присвоїв корвету ім′я гетьмана Івана Виговського.

Корвет отримав таку назву з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського.

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