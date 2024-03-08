Військово-Морські Сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері. Зокрема на озброєнні ВМС в бригаді морської авіації вже застосовуються "Байрактари" турецького ВПК. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Плетенчук наголосив, що Україна давно працює з Туреччиною, назвав цю співпрацю плідною і нагадав, що вона почалася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях,
– пояснив Плетенчук.
У Туреччині будують другий корвет для України
У серпні 2023 року стало відомо, що Туреччина збудує також і другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ. Тоді закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.
У п'ятницю, 8 березня, Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини своїм указом присвоїв корвету ім′я гетьмана Івана Виговського.
Корвет отримав таку назву з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського.
Візит Зеленського до Туреччини: останні новини
- 8 березня турецькі ЗМІ повідомили, що о 12:00 за київським часом літак Зеленського з делегацією приземлився в аеропорті у Стамбулі. Видання зазначали, що зустріч лідерів країн запланована на вечір.
- Перед цим Зеленський побував на верфі, де будують другий корвет типу Ada для ВМС України. Президент присвоїв йому ім'я гетьмана Івана Виговського.
- Раніше в Офісі президента зазначали, що головною темою переговорів буде перебіг війни в Україні. Також політики обговорять зернову угоду, безпеку судноплавства у Чорному морі, співпрацю в оборонній сфері, звільнення українських військовополонених, а також організацію саміту миру.
- Згодом стало відомо, що Зеленський вже зустрівся з турецьким президентом. Президент України висловив упевненість, що обидві країни зможуть, працюючи разом, досягти безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі.