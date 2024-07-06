Гарант государства отметил, что война изменила расстановку сил в Черноморском регионе. Он заверил, что российский флот больше не будет доминировать там.

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Украина сможет защищать собственные интересы на море

Сейчас пункты стратегии находятся на финишной прямой.

Работаем над новой стратегией для нашего государства на море – Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО – сейчас идет финализация ее пунктов,

– заявил Зеленский.

Президент рассказал, что этой стратегией будут закреплены украинские интересы, учтены новые технологические возможности нашего государства и новые отношения с партнерами.

"Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность – государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы", – сказал он в обращении к украинцам.