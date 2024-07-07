День Військово-морських Сил Збройних Сил України святкують щороку у першу неділю липня. Цього разу свято припало на 7 липня, пише 24 Канал. Дата професійного свята часто змінювалась, та вже у 2015 році її ухвалили остаточно.
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Цього дня варто подякувати і вшанувати роботу українських військових моряків, які роблять величезний вклад у перемогу держави. Привітати захисників можна листівками.
Картинки-привітання з Днем ВМС
Привітання з Днем ВМС / Фото Сарненської районної ради
Привітання з Днем ВМС / Фото Pokrovsk.City
Привітання з Днем ВМС / Фото skynews.club
Привітання з Днем ВМС / Фото "Свята сьогодні"
Привітання з Днем ВМС / Фото ТСН
Привітання з Днем ВМС / Фото ТСН