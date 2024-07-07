День Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины празднуют ежегодно в первое воскресенье июля. На этот раз праздник пришелся на 7 июля, пишет 24 Канал. Дата профессионального праздника часто менялась, и уже в 2015 году ее приняли окончательно.

К слову Азовское море находится под огневым контролем Украины, – ВМС

В этот день стоит поблагодарить и почтить работу украинских военных моряков, которые делают огромный вклад в победу государства. Поздравить защитников можно открытками.

Картинки-поздравления с Днем ВМС



Поздравление с Днем ВМС / Фото Сарненского районного совета



Поздравление с Днем ВМС / Фото Pokrovsk.City



Поздравление с Днем ВМС / Фото skynews.club



Поздравление с Днем ВМС / Фото "Праздники сегодня"



Поздравление с Днем ВМС / Фото ТСН



Поздравление с Днем ВМС / Фото ТСН