Сейчас оно находится под огневым контролем Украины. Об этом заявил командующий Военно-морских Сил Алексей Неижпапа в интервью, пишет 24 Канал.

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Украина держит под огневым контролем Азовское море

Неижпапа рассказал, что сейчас Военно-морские силы перенесли ведение боевых действий от берегов, которые контролируются Украиной.

К сожалению, пока что мы потеряли Азовское море... Но мы всегда держим сейчас его своим огневым контролем,

– сказал командующий ВМС.

Он также добавил, что в Украине продолжают несмотря на войну развивать флот. Государство не оставляет финансирование этого направления.

"Мы даже продолжаем строить корабли, несмотря на то, что у страны идет полномасштабная война, и есть проблемы с финансовым ресурсом, но государство выделяет средства, и мы продолжаем строить флот", – рассказал Неижпапа.

Также он отметил, что этому удивлены все украинские партнеры.