Наразі воно перебуває під вогневим контролем України. Про це заявив командувач Військово-морських Сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю, пише 24 Канал.
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Україна тримає під вогневим контролем Азовське море
Неїжпапа розповів, що наразі Військово-морські сили перенесли ведення бойових дій від берегів, які контролюються Україною.
На жаль, поки що ми втратили Азовське море… Але ми завжди тримаємо зараз його своїм вогневим контролем,
– сказав командувач ВМС.
Він також додав, що в Україні продовжують попри війну розбудовувати флот. Держава не полишає фінансування цього напрямку.
"Ми навіть продовжуємо будувати кораблі, незважаючи на те, що в країни йде повномасштабна війна, і є проблеми з фінансовим ресурсом, але держава виділяє кошти, і ми продовжуємо будувати флот", – розповів Неїжпапа.
Також він зауважив, що цьому здивовані всі українські партнери.