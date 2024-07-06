Він зауважив, що десантна операція, як правило, не є основним видом операції при повномасштабних бойових діях. Це Неїжпапа сказав в інтерв'ю, пише 24 Канал.

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Росіяни вели демонстраційну гру

Командувач ВМС зауважив, що висадка десанту – допоміжна операція на приморському напрямку. Для її реалізації потрібно було, щоб Росія мала успіхи на суходолі.

По задуму противника, як я розумію, він повинен був навіть не володіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах, а йти в Одесу з півночі – зробити таке кільце Одеської області. І тільки після цього висадити морський десант,

– сказав Неїжпапа.

Втім, цього не відбулося, адже 80 бригада десантно-штурмових військ зупинила російські десантні війська під Вознесенськом.

"На початку повномасштабної агресії противник вів демонстраційні дії біля наших берегів, сформував повністю угруповання десантних кораблів, які могли висадити десант, повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами, кораблі вогневої підтримки, забезпечення, групу ізоляції району…, щоб, як вони вважали, не допустити кораблі НАТО в зону бойових дій, та тактичну групу, яка займалася застосуванням "Калібрів" по всій території України", – розповів Неїжпапа.

За його словами, росіяни підводили десантні кораблі майже до узбережжя, хоча й знали, що воно заміноване. Робили вони це для того, щоб українське командування не перекидало війська, які були зайняті протидесантною обороною, з Приморського напрямку на інший напрямок. Вони хотіли, щоб ЗСУ готувалися до висадки десанту, тим самим утримуючи там свої бойові підрозділи, які могли б брати участь на іншому напрямку в бойових діях.

Вони грали таку гру демонстраційну, зроблену за великим рахунком по класиці військового мистецтва, яке розроблялося в радянські часи. Це просто читалось. Берете книжку і все написано, як в книжці, тому що ми навчались по одній книжці на той час. Це зараз уже все змінились за ці два роки: і вони уже не так воюють по книжці, і ми не воювали по цій книжці з самого початку,

– сказав командувач ВМС.