Олексія мобілізували кілька місяців тому, а в липні він виконував бойові завдання на території Донецької області. І вже 30 липня, на жаль, боєць загинув.

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На Донеччині загинув Олексій Сапуга

Людина неймовірної доброти, безвідмовності у допомозі, оптимізму, товариськості… Він мобілізувався кілька місяців тому, бачилися востаннє якраз тоді, кілька разів писав і надсилав фото з навчального центру,

– написав про бійця український журналіст, миколаївець та військовий Вахтанг Кіпіані.

Він додав, що поховають Олексія Сапугу 13 серпня на Берковецькому кладовищі. Виконавчий директор Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Ігор Степурін також прокоментував цю моторошну втрату.

"На фронті загинув чудовий фотограф – анімаліст, орнітолог миколаївець Олексій Сапуга, який робив фантастичні знімки птахів, особливо мого рідного півдня України. У планах було видання фотокниги. Світла пам'ять, Олексію", – сказав він.

Директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Максим Гаврилюк, згадуючи Олексія Сапугу, написав, що той був завзятим бердвочером.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять!