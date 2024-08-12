Алексея мобилизовали несколько месяцев назад, а в июле он выполнял боевые задачи на территории Донецкой области. И уже 30 июля, к сожалению, боец погиб.

Смотрите также Умер бывший ректор Черновицкого национального университета Николай Ткач

В Донецкой области погиб Алексей Сапуга

Человек невероятной доброты, безотказности в помощи, оптимизма, общительности... Он мобилизовался несколько месяцев назад, виделись в последний раз как раз тогда, несколько раз писал и присылал фото из учебного центра,

– написал о бойце украинский журналист, николаевец и военный Вахтанг Кипиани.

Он добавил, что похоронят Алексея Сапугу 13 августа на Берковецком кладбище. Исполнительный директор Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Игорь Степурин также прокомментировал эту жуткую потерю.

"На фронте погиб замечательный фотограф – анималист, орнитолог николаевец Алексей Сапуга, который делал фантастические снимки птиц, особенно моего родного юга Украины. В планах было издание фотокниги. Светлая память, Алексею", – сказал он.

Директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Максим Гаврилюк, вспоминая Алексея Сапугу, написал, что тот был заядлым бердвочером.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память!