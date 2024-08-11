Науковець відійшов у вічність на 80-му році життя. Трагічну звістку повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
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Помер науковець Микола Ткач
Микола Ткач був науковцем, фізиком-теоретиком, науковим керівником багатьох докторських і кандидатських дисертацій, ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, почесним професором університету, головою Чернівецької обласної державної адміністрації, академіком Академії наук вищої школи України, заслуженим діячем науки і техніки України.
Микола Васильович – назавжди у пам'яті буковинців. Щиро співчуваю родині, вічна пам'ять нашому землякові…
– написав голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
Науковець був автором понад 250 наукових праць та відіграв надзвичайну роль становленні університету.