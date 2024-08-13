Об этом сообщает Менский городской совет. Трагедия произошла накануне, 12 августа.

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Что известно о гибели Героя

Трагическая весть – и небо плачет в солнечный день. 12 августа 2024 года Менская община потеряла Защитника и верного сына. Во время выполнения боевого задания погиб менянин – командир авиационного звена капитан Александр Мигуля,

– говорится в сообщении городского совета.

Известно, что никаких других подробностей гибели героя не сообщают. Мужчина ранее рассказывал, что полюбил небо из-за дедушки, который очень увлекался авиацией, но ему так и не суждено было стать летчиком. Внуку Александру удалось воплотить в жизнь его мечту.

"Сердце рвется на части, элита авиации навеки остается в небе. Саша был примером для многих, ребенок, который самостоятельно пробился в этой жизни, осуществил свою мечту, но не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь, ему навеки 27", – вспоминают о летчике в сети.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память!