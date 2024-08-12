Военный погиб 2 августа во время выполнения боевого задания по защите нашей Родины. Трагическую весть сообщи городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

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Военный Юрий Гулий погиб на фронте

Городской голова рассказал, что Юрий Гулий родился в Славянске, в Луганске он получил образование по специальности режиссера-постановщика, а свою любовь встретил в Одессе.

Молодая семья начала свою жизнь в Славянске, но в 2014 году, после российского вторжения в Украину, переехала в Измаил, родной город женщины. Первенцем стал сын, со временем родилась дочь, которая в этом году должна стать первоклассницей.

А в 2022 году, от начала полномасштабного вторжения России в Украину, Юрий Михайлович сказал жене: "Я не буду ждать, пока они придут разрушать и этот дом," – и пошел защищать родную землю,

– рассказал Андрей Абрамченко.

Юрий Гулий был в "горячих точках", получил ранения под Соледаром и Бахмутом. Военный был награжден знаком отличия "Ветеран войны" (участник боевых действий), Отличием Президента Украины "За оборону Украины" и Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Стальной крест".

Община Измаила, Измаильский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего Защитника Украины. Разделяем боль Вашей потери... Вечная память и вечная слава Украинскому Воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на жизнь!

– написал Абрамченко.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Гулия. Вечная память Герою!