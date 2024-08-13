Мэр города Андрей Садовый рассказал, что погибший защитник Украины завещал похоронить его именно во Львове. Последним местом упокоения воина станет Лычаковское кладбище.

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После вторжения России сразу решил стать на защиту Украины

Пшемыслав Расевич-Кучинский родился в польском городе Гдыня. Он занимался волонтерской и общественной деятельностью.

На Львовском портале добавили, что мужчина был соорганизатором различных фестивалей и культурных мероприятий. Свой свободный Пшемыслав посвящал горному туризму и трекингу.

Определенный период он волонтерил в белорусском городе Гродно. Но покинул страну после начала политических преследований. А после начала полномасштабного вторжения он сразу решил стать на защиту Украины. Защитник воевал в рядах Интернационального легиона на восточном и южном направлениях.

Погиб Пшемыслав Расевич-Кучинский при выполнении боевого задания.

У него остались дедушки, бабушка, дядя с семьей и любимая.

Прощание с погибшим воином начнется в среду, 14 августа, в 14:00 часов в Гарнизонном храме.

Вечная Память Защитнику, который боролся за нашу свободу,

– написал мэр Львова.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым Пшемыслава Расевича-Кучинского. Вечная память Герою!