Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Читайте также Спасал украинцев ценой собственной жизни: что известно о погибшем пилоте Алексее Меся

Что известно о гибели украинского пилота 14 декабря

В субботу, 14 декабря, не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот.

Летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта,

– заявили в Воздушных силах.

Отметили, пилоты тактической авиации работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. Украинские летчики наносят удары в условиях активного противодействия агрессора.

Для качественного выполнения задачи пилотам постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий...

– подчеркнули в Воздушных силах.

Также призвали поддерживать украинских защитников, уважать тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей. Констатировали, война продолжается, а свобода и независимость даются Украине очень дорогой ценой.

Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине!

– заявили в Воздушных силах.

Подчеркнули, обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической российской войны.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

Погибшие украинские пилоты