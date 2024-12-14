Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Читайте также Спасал украинцев ценой собственной жизни: что известно о погибшем пилоте Алексее Меся
Что известно о гибели украинского пилота 14 декабря
В субботу, 14 декабря, не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот.
Летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта,
– заявили в Воздушных силах.
Отметили, пилоты тактической авиации работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. Украинские летчики наносят удары в условиях активного противодействия агрессора.
Для качественного выполнения задачи пилотам постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий...
– подчеркнули в Воздушных силах.
Также призвали поддерживать украинских защитников, уважать тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей. Констатировали, война продолжается, а свобода и независимость даются Украине очень дорогой ценой.
Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине!
– заявили в Воздушных силах.
Подчеркнули, обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической российской войны.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!
Погибшие украинские пилоты
- В День Воздушных сил, 4 августа, министр обороны назвал украинских пилотов, имена которых навсегда останутся в нашей памяти.
- "Прихвостень, Кочегар, Тарасик, Nomad, Радик, Пчеловод, Juice, Blue Helmet, Magic, Flash, Дед, Лысый, Ткач, Пархом, Псих, Чумак, Листик, Антин, Середа, Благов – позывные наших летчиков, которые ценой собственной жизни с первых дней российского вторжения без колебаний стали на защиту Родины, не позволив оккупантам чувствовать себя свободно, обстреливая наши мирные города и села", – подчеркнул Рустем Умеров.
- Украина потеряла еще одного защитника неба 12 августа. Во время выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля.
- 26 августа провел свой последний бой в небе Алексей Месь. Летчик спас украинцев от смертоносных российских ракет ценой собственной жизни. Во время отражения массированного комбинированного ракетно-авиационного удара агрессора пилот уничтожил 3 крылатые ракеты и ударный дрон.