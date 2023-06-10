Передусім дипломат заявив, що українці, яких російська церква передала Угорщині, тепер є вільними людьми. А також зазначив, що Україна повинна подякувати за це Будапешту.

До теми Це жест РПЦ, – в Угорщині підтвердили інформацію про передачу українських військовополонених

На думку дипломата, Україна має бути вдячна

Так, Жолт Шем'єн заявив, що завдяки кроку РПЦ 11 українців закарпатського походження більше не є військовополоненими ані в Росії, ані в Угорщині. Тепер вони – вільні люди.

Однак справедливе зауваження речника МЗС України Олега Ніколенка щодо незалученості нашої держави до передачі військовополонених Шем'єн залишив без відповіді. Натомість заявив, що Україна повинна бути вдячною.

Якби я був представником України, я б подякував за це,

– сказав Жолт Шем'єн.

Саму ж передачу українців у співпраці з РПЦ Шем'єн назвав "жестом філантропічної любові" до Угорщини. Жестом від церкви, лідер якої, нагадаємо, сам благословляв окупантів на вбивство українців.

Що не сподобалося Жолту Шем'єну

Такі зауваження Шем'єн висловив після того, як МЗС України викликало тимчасового повіреного Угорщини. А також після зауваження Олега Ніколенка про те, що "Український уряд не був поінформований про переговори між угорською та російською сторонами".

Варто зауважити, що Олег Ніколенко на своїй фейсбук-сторінці зазначив: "Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина". Однак при цьому повинна бути координація взаємодії у таких чутливих питаннях.

Наразі Україна передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян, а також невідкладно забезпечити для українського консула доступ до них. Адже українцям потрібно надати консульську допомогу, та й ознайомитися зі станом їхнього здоров'я після російського полону.

Передача українських військовополонених Угорщині: коротко