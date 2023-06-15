Про це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив ймовірні події, спираючись на дані розвідки.

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Ймовірна підготовка до ІПСО

У четвер, 8 червня, пресслужба РПЦ опублікувала повідомлення, що нібито "на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження". Мовиться про 11 українців.

"Угорщина продовжує підтверджувати свій статус фашистської держави. Знову маніпулює нашими полоненими. Досі ми не маємо інформації про те, де вони утримуються і в яких умовах", – сказав Жданов.

Олег Жданов про українських військовополонених: дивитись відео

Військовий експерт спираючись на висновки аналітиків, припускає: розвідка Росії за участю спецслужб Угорщини та РПЦ може готувати ІПСО. Головними у ній можуть бути саме українські військовополонені та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Ситуація вкрай погана. Угорщина робить вигляд, що нічого не відбувається, але за даними розвідки вони готують пресконференцію. Ймовірно, "обробка" полонених ускладнюється в плані того, щоб вони гарантовано без усіляких нюансів обмовили Україну і зробили заяву на користь російських вимог,

– додав він.

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