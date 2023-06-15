Про це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив ймовірні події, спираючись на дані розвідки.
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Ймовірна підготовка до ІПСО
У четвер, 8 червня, пресслужба РПЦ опублікувала повідомлення, що нібито "на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження". Мовиться про 11 українців.
"Угорщина продовжує підтверджувати свій статус фашистської держави. Знову маніпулює нашими полоненими. Досі ми не маємо інформації про те, де вони утримуються і в яких умовах", – сказав Жданов.
Олег Жданов про українських військовополонених: дивитись відео
Військовий експерт спираючись на висновки аналітиків, припускає: розвідка Росії за участю спецслужб Угорщини та РПЦ може готувати ІПСО. Головними у ній можуть бути саме українські військовополонені та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Ситуація вкрай погана. Угорщина робить вигляд, що нічого не відбувається, але за даними розвідки вони готують пресконференцію. Ймовірно, "обробка" полонених ускладнюється в плані того, щоб вони гарантовано без усіляких нюансів обмовили Україну і зробили заяву на користь російських вимог,
– додав він.
Українські військовополонені в Угорщині: що відомо
- В українській розвідці заявили, що перевіряють інформацію і станом на 9 червня підтверджень заяви немає. Зокрема, МЗС зв'язалося з угорськими дипломатами. В Будапешті на той момент інформацію не підтверджували. Також у ГУР зауважили, що поінформовані про ІПСО, яку готували російські спецслужби за участі РПЦ.
- Згодом, 9 червня, Угорщина підтвердила заяву РПЦ про передачу полонених українців. Відповідну заяву зробив віцепрем'єр Жолт Шем'єн, який в Угорщині відповідає за церковні справи. Мовляв, "все це є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою".
- Того ж дня українське МЗС викликало тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови. Речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що український уряд не поінформували про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами.
- Про те, що Україна не знала про переговори Угорщини та Росії підтвердив й радник голови ОП Михайло Подоляк. Він переконаний, що передача РПЦ українських полонених Угорщині – це спроба продемонструвати "християнські цінності", яких у окупантів немає.