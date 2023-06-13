Цю ситуацію для 24 Каналу прокоментував військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. На його думку, такі спецоперації можуть тривати і надалі.
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Спроба підлити масла у вогонь
Політолог виокремлює кілька цілей російської пропагандистської операції. Передовсім це спроба розсварити угорський та український народи.
Адже цей жест натякає, що нібито Закарпаття – це не Україна. І Орбан дуже легко клюнув на цей наратив.
Це своєрідний підкуп угорського президента Росією і спроба надати Угорщині статус посередника. Хоча всі ми бачимо, що цей "посередник" чомусь завжди грає на боці ворога,
– проаналізував ситуацію Сазонов.
І нарешті, показово те, що ані Головне управління розвідки, ані Координаційний штаб з обміну полоненими нічого не знали про цю передачу.
"Не виключаю нових фокусів Орбана і брудної гри від Росії: можливо, для таких обмінів вони змушуватимуть наших захисників робити антиукраїнські заяви", – застеріг військовий.
Ці загрози не можна ігнорувати. Такі обміни можуть стати потужним важелем впливу на ЄС та Україну.
Кирило Сазонов про брудну гру Росії із військовополоненими: дивіться відео
Що відомо про військовополонених в Угорщині
- Про передачу 11 військовополонених закарпатців повідомила Російська православна церква. Незабаром це підтвердила Угорщина, назвавши це "жестом РПЦ щодо Угорщини".
- При цьому ніхто не повідомив українську владу про цей обмін. Через це МЗС викликала повіреного Угорщини, наголосивши на необхідності координувати звільнення військовополонених.
- Важливо також те, що офіційні посадовці Угорщини дедалі частіше вдаються до проросійської риторики. Наприклад, наприкінці травня Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.