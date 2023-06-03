У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що позначення Криму як "російської території" суперечить офіційній позиції Будапешта щодо підтримки територіальної цілісності України. Українська сторона закликала Угорщину не підігравати агресивній політиці Кремля.

Нагадаємо Після скандалу з Орбаном уряд Угорщини закликав до "миру" мапою Росії з Кримом: ганебне відео

Реакція України на ганебне відео угорського уряду

Українська сторона закликала Будапешт дотримуватися взятих на себе зобов'язань як члена ООН, Євросоюзу та НАТО й припинити підігрувати агресивній політиці Кремля щодо України, оскільки це аж ніяк не сприятиме відновленню миру.

Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці,

– наголосили в МЗС.

Крім того, за дорученням МЗС, тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Угорський уряд випустив скандальне відео

30 травня 2023 року на офіційному ютуб-каналі уряду Угорщини з'явилося відео із закликом до мирних перемовин між Україною та Росією для "відновлення миру". Угорська сторона закликала припинити бойові дії, аби "війна не стала глобальною". Однак не обійшлося без скандалу.

У відеоролику показали карту України без тимчасово окупованого Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Будапешт хоч і не визнав окупації, але на карті позначив Крим як нібито російську територію.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Україну відмовитися від контрнаступу. Мовляв, потрібно йти шляхом переговорів. На що різко відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба, який наголосив, що Україна понад усе прагне якомога швидше відновити мир. Водночас за його словами, нам необхідний справедливий мир, "який передбачатиме насамперед відновлення територіальної цілісності".