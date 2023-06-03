На ній можна побачити, що Крим – частина території Росії. Себто Угорщина таки визнає анексію півострова? Принаймні про це свідчить ролик, затверджений владою країни, передає 24 Канал.

Читайте також Двері для діалогу зачинені, – Данілов про слова спецпредставника Китаю щодо переговорів з Росією

У відео закликають "припинити війну"

Зауважимо, що відео помітили опозиційні угорські ЗМІ у п'ятницю. А виклали його ще у вівторок.

Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною,

– говорить закадровий голос.

Тож він закликає припинити війну. Мовляв, покласти "край розрусі" можна лише за умови припинення вогню. І що державам конче потрібно сісти за стіл переговорів, щоб врятувати життя, адже "настав час для миру".

Уряд Угорщини закликає до "миру": дивіться відео

Наративи популярні останнім часом. І, власне, якби не сам відеоряд, то вони мало б кого зацікавили. На відео можна побачити дітей, жінок-біженців, танки. А ще – карту України, на якій немає Криму.

Це дещо дивно, якщо враховувати офіційну позицію Угорщини. Вона, як і більшість країн світу, не визнала анексію півострова Росією у 2014 році.



На карті України Крим відсутній / Скриншот з відео

Зауважимо, що напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Україну відмовитися від контрнаступу. Мовляв, потрібно йти шляхом переговорів. На що різко відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба назвав умову відмови від контрнаступу

Передовсім очільник відомства під час пресконференції наголосив, що Україна понад усе прагне якомога швидше відновити мир. Водночас, за його словами, нам необхідний справедливий мир, "який передбачатиме насамперед відновлення територіальної цілісності".

Тому коли хтось починає казати: не треба контрнаступу, давайте переговори, – то якщо ви такі розумні, то ви і переконайте (президента Росії – 24 Канал) Путіна вивести війська з України, і тоді не буде ніякого контрнаступу,

– наголосив він.