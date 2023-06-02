В ефірі телемарафону він зазначив, що Україна не збирається розпочинати діалог з Росією. Він нагадав, що в РНБО прописано, що наша держава сідати за стіл перемовин з Владіміром Путіним не буде, передає 24 Канал.

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Переговорів з Росією не буде

Ми двері (для переговорів – 24 Канал) не зачинили, ми їх не збираємося відчиняти, вони у нас зачинені досить міцно,

– зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що вести переговори з Владіміром Путіним Україна не збирається. І це чітко вказано у рішенні, яке раніше видала РНБО.

Власне, цими словами Олексій Данілов прокоментував заяву спецпредставника Китаю Лі Хуея. Останній стверджує, що буцімто "не зачиняли двері для мирних переговорів" ані Україна, ані Росія. Відповідну думку він озвучив після візиту до Москви, Києва, а також низки європейських міст. Причому, за словами Хуея, Кремль буцімто ніколи не був проти діалогу, щоб завершити війну, яку він і розв'язав.

Як зазначив Олексій Данілов, інші держави висловлюються щодо переговорів з власних інтересів. Вони не лише їх відстоюють, а й "відпрацьовують певні процеси для власного споживання".

За словами секретаря РНБО, в України досить прості умови завершення війни. Для цього потрібно, щоб:

наша держава повернула собі території, згідно з кордонами 1991 року;

щоб Путін та його спільники відповідали за всі злочини, які скоїли;

щоб нашій державі компенсували всі збитки, а також гарантували безпеку.

До слова, Боррель напередодні назвав умову, за якої Росія може піти на переговори. І вона, будемо відвертими, найбільш реалістична.

Коли Росія погодиться на переговори

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель прокоментував питання мирних переговорів. Він звернув увагу на те, що Росія чітко прагне спробувати виграти у війні, яку сама розв'язала. Також він бачить "концентрацію військ з обох сторін".

Росія не піде на переговори, поки не спробує виграти війну,

– переконаний дипломат.