Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що ціна реального фіналу війни, якщо Росія не програє, буде вищою за ціну сьогоднішньої підтримки України з боку партнерів
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У Зеленського попередили про ціну фіналу війни
За таких обставин, як написав Подоляк, співвідношення складатиме один до ста.
Якщо Росія сьогодні не програє повністю (без усіляких компромісів заради "збереження обличчя"), ціна реального фіналу війни буде набагато вищою, ніж сьогоднішня ціна підтримки України зброєю та фінансами. У співвідношенні 1:100. Рахуйте уважно…,
– зазначив радник ОП.
Хто пропонує Україні переговори з Росією
- Західні партнери Києва практично одностайно підтримують формулу миру, яку представив Володимир Зеленський. Влітку навіть планується саміт, який буде присвячений українській формулі миру.
- Пропозиція українського лідера передбачає виведення російських військ з України, з чим категорично не погоджуються у Кремлі.
- Відтак, на Заході підтримують військове повернення українських територій під контроль Києва. Для цього партнери вже погодили передачу Україні певної далекобійної зброї та обіцяли винищувачі F-16.
- Водночас є держави, які мають іншу точку зору. Серед них Китай, Бразилія, ПАР та ще деякі країни. Ці держави намагаються посадити Україну за стіл переговорів, при цьому наполягають, що Київ буцімто має відмовитися від територій, які анексувала Росія.
- Володимир Зеленський нещодавно знову заявив, що Україна не думатиме навіть про переговори з Росією доти, доки з усієї території країни не будуть виведені окупаційні війська.