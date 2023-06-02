Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что цена реального финала войны, если Россия не проиграет, будет выше цены сегодняшней поддержки Украины со стороны партнеров

Смотрите также Все в защиту Рублевки: как атака дронов на Москву показала, что Россия абсолютно беззащитна

У Зеленского предупредили о цене финала войны

В таких обстоятельствах, как написал Подоляк, соотношение будет составлять один к ста.

Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно…,

– отметил советник ОП.

Кто предлагает Украине переговоры с Россией