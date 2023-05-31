Планы проведения саммита формулы мира, хотя и предварительные, но имеют мощную поддержку со стороны европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер лоббирует участие в саммите стран, вставших на сторону России или отказавшихся занять определенную позицию по поводу войны.

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Украина и партнеры хотят убедить незападные страны поддержать мирный план Зеленского

"Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире", – сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что прямые переговоры с Россией невозможны, пока ее войска остаются в Украине.

По его словам, Украина не пойдет на компромисс относительно своей территориальной целостности.

Европейские чиновники заявляют, что работают с Киевом над мирным планом Украины из 10 пунктов таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для других мировых государств, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

Этот процесс невозможен без участия всего мира, включая лидеров стран глобального юга,

– сказал Ермак.

В последние месяцы Киев приложил целенаправленные усилия для взаимодействия с такими странами, как Китай, Бразилия и Индия. По словам Ермака, Украина готова говорить со всеми странами и выслушивать их мнения, в том числе с представителями Китая и Бразилии, посетившими Украину в этом месяце.

Когда может состояться саммит

Мирный план Зеленского из 10 пунктов предусматривает возобновление контроля Украины над своей территорией, возвращение военнопленных и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

Он также предлагает решить вопросы ядерной безопасности, которая, по его словам, скомпрометирована оккупацией Россией Запорожской АЭС и продовольственной безопасности путем защиты экспорта зерна, которому препятствует российское вторжение.

Президент США Джо Байден и другие чиновники НАТО будут приглашены на саммит. Встреча, как надеются западные дипломаты, может состояться незадолго до ежегодного саммита НАТО, который начнется 11 июля

Встреча стран НАТО в Вильнюсе будет посвящена военной поддержке Украины и будущим отношениям Киева с организацией.

Где может состояться саммит по формуле мира

По словам европейских дипломатов, в начале этого года Зеленский попросил Макрона помочь ему с международными контактами с такими лидерами, как Си Цзиньпин.

Позже переговоры переросли в планы организовать конференцию. Макрон предложил провести конференцию в Париже. Саммит также готовы принять Дания и Швеция.

Четкий список участников не составлен, но в последние недели европейские чиновники посетили столицы ведущих мировых государств, стремясь привлечь к участию Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны.

Один из участвовавших в обсуждении чиновников сказал, что они надеются на присутствие наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и премьер-министра Индии Нарендры Моди, но они гораздо менее уверены в отношении китайского лидера Си.

Формула Зеленского должна стать основой мира

Усилия Запада происходят в то время, когда другие страны, имеющие гораздо более тесные связи с Россией, пытаются взять на себя инициативу в дипломатической работе с целью прекращения конфликта.

И Бразилия, и Китай направили мирных посланцев в Москву и европейские столицы для переговоров о прекращении войны. Ни одна из стран не осудила вторжение России в Украину, и обе выступают за скорейшее прекращение огня, которое пока оставило бы под контролем России значительную часть территории Украины.

Мирная встреча стремится вернуть Украину и ее союзников в центр международной дипломатии. Европейские чиновники стремятся обеспечить, чтобы будущие переговоры брали план Киева в качестве дипломатического ориентира.

"Никаких россиян, но все остальные будут приглашены", – сказал один высокопоставленный европейский дипломат о планировании саммита.

Как возникла идея мирной конференции

По словам европейских дипломатов, идея конференции возникла во время разговора между Макроном и Зеленским в Париже в феврале, когда французский лидер настаивал на том, чтобы его украинский коллега признал, что в итоге необходимо будет вести мирные переговоры с Кремлем.

Макрон поднял этот вопрос перед Си во время недавнего визита в Пекин. По словам американских и украинских чиновников, эта идея обсуждалась также в этом месяце на встрече лидеров стран G7.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что будут продолжать борьбу против России, если Москва не будет готова к мирному плану, который отвергает временное прекращение огня и призывает к выводу российских войск до начала переговоров.

Россия заявила, что открыта для мирных переговоров, но при условии, что Украина фактически признает аннексированные ею территории.