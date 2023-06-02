Однако Украина выбирает другой путь финализации войны: на поле боя, по всем международным договорам с вооруженной поддержкой партнеров. Что для справедливого окончания войны, наказания всех виновных и закрепления мира государство собирается делать, в интервью с Екатериной Соляр обсудил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Первая часть Какова будет гражданская война в России: интервью с Михаилом Подоляком

Украина имеет право уничтожать незаконные сооружения на ВОТ

Вспомнили мы с вами о Крыме. Крымские партизаны показали состояние опор Крымского моста – я бы по такому мосту не ездила. Своим состоянием он будто манит – давайте уничтожьте меня поскорее.

Все что касается России – это всегда временное незаконное сооружение. Все это должно быть демонтировано, и мы к этому придем обязательно. Не нужно обращать внимание на то, что говорит Россия. Нам нужно отходить от парадигмы, что ее слова имеют какой-то вес.

Для нас принципиально – есть международное право, четко фиксирующее, что является территорией Украины, а что России. Россия некоторое время это право нарушала, но это не было признано миром. Другое дело, что мир боялся применить некоторые механизмы наказания для России.

Сегодня Украина это делает и весь мир, включая нейтральные страны (хотя они имеют определенные бизнес-связи с Россией и пытаются подтолкнуть к переговорам) говорит, что это абсолютно нормальное поведение Украины, которое возвращает Россию в международное право, и все, что делает Украина – делает на своей территории – юридически и суверенно.

Россия постоянно говорит о каких-то "красных линиях", но все, что происходит на временно оккупированных территориях Украины – это не об эскалации, а о деэскалации. Чем быстрее мы поставим на место Россию, тем быстрее закончится война, станет меньше рисков пролонгации неконтролируемых процессов.

Позиция Украины по переговорам

До 24 февраля было сложно представить войну на территории России. А сейчас это происходит. Германия, ранее склонявшая к переговорам, теперь объявила о закрытии 4 консульств в РФ до конца года. А Макрон говорит, что Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым можно вести переговоры.

Многое меняется, кроме одного – стоит более объективно использовать определенную аналитику по поводу событий, которые будут разворачиваться в России. Путин точно не будет единственным человеком, с которым нужно будет садиться за стол переговоров.

Наоборот, он будет блокировать настоящие юридические переговоры. На сегодняшний день он единственный, кто считает, что у России есть определенный военный ресурс, который еще можно использовать. И обстреливает Киев – вы видите каждую ночь 30–50 дронов, баллистические ракеты. Странно после 15 месяцев войны говорить, что Путин единственный, с кем можно вести переговоры.

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Это говорит о слабости аналитических центров в некоторых странах, продолжающих вносить непонимание процессов и искажать объективное развитие событий. Не нужно этого делать.

Если есть страна, которая ради своего суверенитета готова выдержать такую огромную войну, не надо эту страну оскорблять, не надо говорить, чтобы Россия сохранила лицо. Тогда вы должны говорить не так. Скажите, что международное право это фикция, суверенитеты это фикция, территории это фикция, кто сильнее, тот имеет право убивать сколько угодно. Тогда говорите так и не сочиняйте, что вы за демократию, что вы нас поддерживаете.

Есть Зеленский, есть четкая позиция: вышли на границы – будем разговаривать, но если мы самостоятельно выйдем к границам, Путина не будет. Зачем же говорить, что только Путин может вести переговоры? Его не будет физически и в России начнутся быстрые процессы в окружении самого Путина. Зачем давать надежду, что можно остановить войну где-нибудь посередине. Мне кажется, что нужно придерживаться единого голоса:

Война должна быть справедливой.

Международное право должно стать доминантой.

Границы 1991 года – единственный момент начала любых настоящих переговоров.

В таком политическом виде не должно существовать России. Она должна пойти на обязательную трансформацию, иначе будет оказывать постоянное дестабилизирующее влияние на мир, и мы не будем иметь мира.

Если мы идем в рамках единой стратегии, то должны все ее придерживаться. Можем проговаривать только один вопрос – скорость поставки оружия, которое очень эффективно использует Украина, и нет другого варианта, кроме контрнаступления, которое должно привести к тяжелым последствиям в российской армии и привести к границам 1991 года и к любым другим юридически-дипломатическим вариантам окончания войны.

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Какой мобилизационный ресурс остался в России

Мы разбили миф о второй армии мира. Насколько Россия сильна в смысле военной мощи и силы – нам трудно сказать, потому что мы видим все их "аналоговнетные" вооружения. Что касается человеческого фактора. Тех единиц. Путин постоянно рассказывает, какой у них большой потенциал тех, кто готов умирать. Вот сейчас вагнеровцы выходят. Кто их заменяет? Насколько кадровые оккупанты что-то могут? И насколько у них есть чем прикрывать тылы?

Первое. Давайте уже не использовать. Это ключевой элемент российской пропаганды – масштабировать то, чего не существует. Нет никакой "второй армии мира". Даже по количественным показателям я бы не называл эту армию второй. Это абсолютно ничтожная армия. Количественно большая.

И здесь второе. Действительно, они воюют не на качество. Они сражаются исключительно количественно. Жуковский сценарий. Или кутузовский сценарий. Нет разницы. Они всегда так воюют. То есть количество – есть количество.

Переходим к третьему. Нет у них лояльного пространства к мобилизации как таковой. Это Шойгу говорил, что у них мобилизационный резерв – 30 миллионов. Нет такого мобилизационного резерва. Формально они говорят, что такое количество людей есть. Неформально у них такого количества нет и не будет.

Да, у них много людей, которых они могут под угрозой ареста мобилизовать. Но это не способная эффективная армия. Мы должны это понимать.

Есть другая позиция. Позиция в том, что боеспособных частей как частная корпорация "Вагнера" достаточно мало. Они пробуют создать еще дополнительно при тех или иных сырьевых госкорпорациях как Роснефть или Газпром. Но они вряд ли получат такую боеспособную часть как "Вагнер".

Почему Пригожин так вызывающе ведет себя на внутреннем политическом пространстве. Смогут ли они это исправить? С точки зрения, что "Вагнер" вышел, и завести туда (в Бахмут – 24 Канал) кого-то. Да, у них есть определенное количество десантников, спецназовцев и так далее.

Украине нужно больше дальнобойного оружия

Достаточно ли этого для существенного перелома и негативного процесса, продвигающегося в России на войне? Нет, недостаточно. Должны ли мы учитывать, что они будут проводить определенные мобилизационные мероприятия? Да, должны учитывать.

Что для этого нужно нам делать? Опять-таки переходим в важнейший сектор обсуждения. Он называется дальнобойными ракетами. Их должно быть гораздо больше, чем у нас есть. С гораздо большим радиусом использования. 250 километров – это мало. Должно быть 300, 500 километров, чтобы можно было быстро уничтожать места накопления живого ресурса.

Потому что только одновременное уничтожение большой массы мобилизованных окончательно деморализует Россию как таковую. Что бы они ни запрещали в информационном пространстве. А мы понимаем, что там все вообще запрещают. Гораздо хуже, чем в СССР. Но сарафанное радио работает. Много информации, много могил по всей России и так далее.

В любом случае морально-волевые качества России будут на очень низком уровне. И тут мы возвращаемся к Макрону. Не нужно давать надежду России. Напротив. Если вы будете продолжать это делать, это будет означать, что все-таки смогут кого-то мобилизовать, чтобы они пришли убивать нас.

Давайте будем говорить о другом. Давайте говорить, что мы дадим Украине дополнительное оружие; мы ускорим формирование авиационной коалиции; мы дозакроем вместе с президентом Зеленским небо, потому что об этом заботятся именно президенты разных стран. Мы предоставим больше бронетехники; мы предоставим наконец аналоговые ракеты к Storm Shadow, чтобы Россия почувствовала окончательно, что никакого шанса выиграть нет.



Украине нужны ракеты ATACMS / Фото Associated Press

Об этом нужно говорить публично. Об этом нужно договариваться на разных уровнях. И это должно стать единственным форматом публичной дискуссии о войне.

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Сегодня господин Кирби достаточно ясно заявил. Все что касается того, как будет финализироваться война; нужно ли проводить какие-то там переговоры с Россией; нужно ли нам на "Саммит мира", которым занимается Украина, потому что нужно зафиксировать "формулу мира" как единственную платформу, от которой нужно отталкиваться в финализации войны.

Единственная страна, которая будет решать всю эту логистику – Украина. Зачем потом выходить и говорить, что там еще Путин есть, и давайте учитывать его потребности? Его единственная потребность – максимально быстро понять – если хочет остаться физически в определенном контроле и иметь возможность контролировать определенное время Россию, нужно немедленно оставить Украину.

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Даже Лавров в Африке озвучил план Зеленского по миру. The Guardian дает цитату Макрона. "Если через несколько месяцев у нас появится "окно" для переговоров. Вопрос будет стоять между судом и переговорами. И вам придется вести переговоры с лидерами, которые у вас есть де-факто, то я думаю, что переговоры будут приоритетными".

В этот же момент Путин сказал, что не собирается в Турцию, потому что опасается, как я понимаю. ЮАР сказала, что предоставит ему иммунитет, если он приедет на БРИКС. На ШОС, как понимаю, он тоже не собирается. То есть испытывать судьбу и ждать, в каком из городов или в каком государстве его арестуют, он не будет.

Во-первых, опять-таки вернемся к переговорам и так далее. Еще раз подчеркну очень важный момент. Не надо говорить о том, что не актуально. Имею в виду суд или переговоры. Сегодня актуально оружие для Украины.

Ведь все будет решено на поле боя. Только на поле боя. Это такая война. Интенсивная масштабная война. Любые переговоры, независимо от того, на каком этапе это было бы, будут фиксировать непроигрыш России.

Они будут фиксировать убийства международного права и безнаказанность за любые военные или преступления геноцидного плана, преступления против человечности. Зачем об этом говорить? Я не понимаю. Это точно они не понимают, когда об этом говорят?

Любая интенсивная война должна привести к определенному военному финалу. Если воюющая непосредственно страна говорит: "Давайте меньше говорить о каких-то там дипломатических инструментах, потому что это невозможно. Но давайте говорить о том, что мы готовы войти в правильный финал в войне".

А это только об оружии. Зачем постоянно давать шанс неправильно финализировать эту войну? Я объясню эту логику. Адекватного анализа, как не было до войны, так и нет сегодня. С точки зрения объективности тех или иных процессов.

Теперь давайте перейдем к "смелому" человеку по фамилии Путин. Безусловно, в России сегодня абсолютно осознают то, что все изменилось. Глобальное юридическое пространство изменилось. Никто с пиететом больше не относится ни к кому.

Немного удивительно, что Лавров может ездить так, что имеет дипломатический иммунитет. Потому что было бы желательно начинать закрывать им возможности ездить и пропагандировать массовые убийства.

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Что делает Лавров на внешнем рынке? Он пропагандирует перелом международного права, массовые убийства, безнаказанность за военные преступления, за преступления против человечности и так далее. Не совсем понимаю, зачем глобальный мир дает ему возможность пропагандировать эти ценности.

Но между тем. Путин совершенно осознает, что его задержат. Что никто не будет иметь ограничений, что даже на том же саммите в ЮАР. Это ему так говорят. Какой иммунитет? ЮАР должна выйти из Римского устава, а также отказаться от ключевых инвесторов в экономику ЮАР.

Сказать, что мы против финансирующего нас мира. Сомневаюсь, что они к этому готовы. Поэтому безусловно, что "смелый человек". С иронией говорю. "Смелый человек" уедет в Стамбул, где будет инаугурация; что поедет на ШОС или БРИКС. И вообще "смелый человек" будет ездить по миру?

Нет, он будет сидеть на Валдае или в Ново-Огарево и так далее. И будет оттуда рассказывать, как на карте 16 или 17 века не видит Украину. Да, он видит Россию, где написано, что президент – Путин. Мы понимаем, что именно это он видит на этой карте.

Вообще мне кажется, что сегодня нужно постепенно отходить от того, что Путин является глобальным политиком.

Нет, он подозреваемый в определенных преступлениях. Он управляет маленькой, с точки зрения влияний, страной и без всего не может больше модерировать повестку дня. Желательно, чтобы это понимала не только Украина, но и другие страны.