Он подчеркнул, что украинская ПВО сбила все цели, летевшие в сторону нашей страны. Вражеские ракеты и беспилотники направлялись в сторону украинской столицы.

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Залужный уточнил, сколько воздушных целей сбила украинская ПВО

Генерал рассказал, что оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории нашей страны. Так, 1 июня около 23 часов россияне пустили БПЛА типа "Шахед" на Юге Украины, используя рельеф местности и русло реки Днепр. Все цели уничтожили украинские военные.

Далее Залужный рассказал, что уже в 3 часа ночи 2 июня крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные россиянами из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, уже были в воздушном пространстве Украины. Он подчеркнул, что эти воздушные цели заходили с северного направления и направлялись в Киев. Генерал отметил, что эти ракеты пытались "ввести в заблуждение украинскую ПВО", поэтому маневрировали на подлете в столицу.

Напоследок Залужный сказал, что, несмотря на хитрые действия российских захватчиков, украинским военным все же удалось уничтожить все враждебные цели, которые были в воздушном пространстве нашей страны.

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