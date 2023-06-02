Также повреждены частные дома. Сейчас на местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативные группы.
Важно Во время ночной атаки Россия выпустила по Украине 15 ракет и 18 "Шахедов", – Генштаб
Последствия атаки в Киевской области
Как стало известно, оккупанты совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по населенным пунктам Киевской области.
В результате обстрела повреждены гражданские объекты – частные дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей.
К сожалению, 11-летний ребенок получил телесные повреждения, а мужчину 68 лет госпитализировали в больницу.
При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается. В настоящее время на местах событий работают соответствующие службы.
Последствия ночной атаки Киевщины / фото Офис генпрокурора
В полиции подтвердили, что в результате ночной атаки врага на Киевщину были травмированы 11-летний мальчик и пожилой мужчина. В одном из районов области в результате атаки оккупанта частично повреждены хозяйственные помещения и забор одного из частных поместий.
В этом населенном пункте обнаружены также обломки "Шахеда". Еще в одном домовладении в результате агрессии поврежден фасад и кровля дома. Начался пожар, который удалось оперативно локализовать.
Андрей Небытов сообщил, что 5 жилых домов повреждены в результате вражеской атаки на Киевщину. Воздушная тревога длилась более 2 часов. Более 32 сообщений о пролете воздушных объектов полиция получила от граждан этой ночью.
В одном из районов области в результате атаки в одной из усадеб были изуродованы два автомобиля. Еще в одном из районов произошло возгорание дачного дома.
Последняя ночная атака Украины: что известно
- В Генштабе ВСУ сообщили, что, предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА "Shahed". Все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.
- Кстати, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.
- Однако, по словам Юрия Игната, предварительно известно о сбитии 15 крылатых ракет и 21 беспилотника. Официальная информация будет позже.
- Предварительно, крылатые ракеты летели из Каспия около 3 часов ночи. Дроны летели с Юга, используя рельеф местности.
- Отметим, что силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен вражеский ударный БПЛА "Shahed-136".
- В Черкасской области ночью работали силы ПВО. Над областью был зафиксирован массовый пролет вражеских ракет и дронов. Результаты работы выясняются. Информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки не поступала.
- Напомним, что 1 июня на Киев летело 10 ракет, 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Однако украинская ПВО уничтожила все воздушные вражеские цели. Но из-за обломков погибли 3 человека, а 10 были ранены. Среди погибших – ребенок.