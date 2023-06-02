Также повреждены частные дома. Сейчас на местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативные группы.

Важно Во время ночной атаки Россия выпустила по Украине 15 ракет и 18 "Шахедов", – Генштаб

Последствия атаки в Киевской области

Как стало известно, оккупанты совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по населенным пунктам Киевской области.

В результате обстрела повреждены гражданские объекты – частные дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей.

К сожалению, 11-летний ребенок получил телесные повреждения, а мужчину 68 лет госпитализировали в больницу.

При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается. В настоящее время на местах событий работают соответствующие службы.

Последствия ночной атаки Киевщины / фото Офис генпрокурора

В полиции подтвердили, что в результате ночной атаки врага на Киевщину были травмированы 11-летний мальчик и пожилой мужчина. В одном из районов области в результате атаки оккупанта частично повреждены хозяйственные помещения и забор одного из частных поместий.

В этом населенном пункте обнаружены также обломки "Шахеда". Еще в одном домовладении в результате агрессии поврежден фасад и кровля дома. Начался пожар, который удалось оперативно локализовать.

Андрей Небытов сообщил, что 5 жилых домов повреждены в результате вражеской атаки на Киевщину. Воздушная тревога длилась более 2 часов. Более 32 сообщений о пролете воздушных объектов полиция получила от граждан этой ночью.

В одном из районов области в результате атаки в одной из усадеб были изуродованы два автомобиля. Еще в одном из районов произошло возгорание дачного дома.

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