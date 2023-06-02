Эпицентром атаки снова был Киев. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Детали ночной атаки Украины

По словам Игната, предварительно известно о сбитии 15 крылатых ракет и 21 беспилотника. Официальная информация будет позже.

Так, крылатые ракеты летели из Каспия около 3 часов ночи. Дроны летели с Юга, используя рельеф местности.

ПВО отработала в центре страны. Эпицентром атак снова был Киев и Киевщина. Предварительно, все цели были сбиты, ждем официальные данные,

– подчеркнул Игнат.

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