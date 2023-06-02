Таким образом, Россия, неся большие потери, продолжает применять тактику террора. Террористы пытаются запугать украинцев.
Обратите внимание Уничтожено более 30 целей: все, что известно о ночной атаке Киева 2 июня
Сколько ракет и дронов пустили по Украине
По предварительной информации Генштаба ВСУ, в эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БпЛА "Shahed". К счастью, все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. В настоящее время вся информация уточняется.
Россияне снова атаковали Киев: все, что известно
- Ночью 2 июня атака Киева была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.
- Пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.
- В результате в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа.
- Мэр Виталий Кличко рассказал, что после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасательно-пожарная служба выехала на место.
- А в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают.
- Позже в КГВА сообщили, что после проверки информация о ракетных обломках не подтвердилась.