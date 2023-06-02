Також пошкоджено приватні будинки. Наразі на місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативні групи.

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Наслідки атаки на Київщині

Як стало відомо, окупанти здійснили повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по населених пунктах Київської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців.

На жаль, 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, а чоловіка 68 років госпіталізували до лікарні.

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється. Наразі на місцях подій працюють відповідні служби.

Наслідки нічної атаки Київщини / фото Офіс генпрокурора

У поліції підтвердили, що внаслідок нічної атаки ворога на Київщину були травмовані 11-річний хлопчик та літній чоловік. В одному із районів області внаслідок атаки окупанта частково пошкоджено господарські приміщення та паркан одного із приватних маєтків.

У цьому населеному пункті виявлено також уламки "Шахеда". Ще в одному домоволодінні внаслідок агресії пошкоджено фасад та покрівлю будинку. Почалась пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати.

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