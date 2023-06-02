Він наголосив, що українська ППО збила всі цілі, що летіли у бік нашої країни. Майже всі цілі летіли у бік української столиці.

Дивіться також Росія 17 разів атакувала Київ у травні: чим окупанти били по столиці та як змінилася тактика

Залужний уточнив скільки повітряних цілей збила українська ППО

Генерал розповів, що окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по території нашої країни. Так, 1 червня близько 23 години росіяни пустили БПЛА типу "Шахед" на Півдні Україні, використовуючи рельеф місцевості та русло річки Дніпро. Усі ціли знищили українські військові.

Далі Залужний розповів, що вже о 3 годині ночі 2 червня крилаті ракети Х-101/Х-555, які росіяни випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, вже були в повітряному просторі України. Він підкреслив, що ці повітряні цілі заходили з північного напрямку та прямували на Київ. Генерал зазначив, що ці ракети намагатися "ввести в оману українське ППО", тому маневрували на підльоті до столиці.

Наостанок, Залужний сказав, що попри хитрі дії російських загарбників, українським військовим все ж вдалося знищити всі ворожі цілі, що були в повітряному просторі нашої країни.

Що відомо про останню масовану атаку ракетами та дронами по Україні