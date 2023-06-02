Він наголосив, що українська ППО збила всі цілі, що летіли у бік нашої країни. Майже всі цілі летіли у бік української столиці.
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Залужний уточнив скільки повітряних цілей збила українська ППО
Генерал розповів, що окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по території нашої країни. Так, 1 червня близько 23 години росіяни пустили БПЛА типу "Шахед" на Півдні Україні, використовуючи рельеф місцевості та русло річки Дніпро. Усі ціли знищили українські військові.
Далі Залужний розповів, що вже о 3 годині ночі 2 червня крилаті ракети Х-101/Х-555, які росіяни випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, вже були в повітряному просторі України. Він підкреслив, що ці повітряні цілі заходили з північного напрямку та прямували на Київ. Генерал зазначив, що ці ракети намагатися "ввести в оману українське ППО", тому маневрували на підльоті до столиці.
Наостанок, Залужний сказав, що попри хитрі дії російських загарбників, українським військовим все ж вдалося знищити всі ворожі цілі, що були в повітряному просторі нашої країни.
Що відомо про останню масовану атаку ракетами та дронами по Україні
- Окупанти атакували Київ вночі 2 червня дронами та ракетами одночасно. У повітряному просторі столиці протиповітряна оборона виявила і знищила понад 30 повітряних цілей різного типу.
- У КМВА наголосили, що після перевірки інформація про нібито падіння ракетних уламків та їхнього загоряння не підтвердилася. Попри це на Київщині поранення отримали 11-річний хлопчик та літній чоловік.
- Згодом у Генштабі ЗСУ розповіли, що, попередньо, цієї ночі росіяни використали для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БПЛА типу "Шахед". Усі повітряні цілі знищили наші захисники.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині українська ППО знищила ворожий безпілотник "Shahed-136".