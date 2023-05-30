Это свидетельствует о том, что россияне крайне нуждаются в паузе в боевых действиях, поэтому пытаются разными способами продвигать свои нарративы о перемирии на их условиях. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Интересно Путин признал проблемы российской ПВО после атаки дронов на Москву

Шейтельман напомнил, как 29 мая в итальянской газете La Repubblica написали, что некоторые европейские дипломаты работают над тем, чтобы уговорить Зеленского отредактировать его план мира. То есть убрать из него определенный набор требований.

Я верю, что в газете эта публикация русская и предполагаю, что Лаврову сейчас поручено работать над этим. Типа отредактировать мирный план Зеленского под нужды России,

– прокомментировал политтехнолог.

Россияне продвигают собственный нарратив

Россияне уже несколько месяцев заняты попытками уговорить Украину пойти на мир на их условиях. Ведь агрессора война очень истощила и крайне нуждается в паузе.

Все заявления Лаврова, по меньшей мере с осени, направлены на то, чтобы торговаться за мир.

Только посмотрите, сколько людей они приобщили. У них несчастный Генри Киссинджер на 101 году жизни вынужден публиковать свои мирные планы, интервью давать и т.д. То же с Папой Римским, который тоже на склоне лет вынужден разъезжать по миру, теперь взялись и за президента ЮАР, чтобы он ездил, взяв с собой 5 других африканских президентов и предлагал "мирный план",

– резюмировал Шейтельман.

Заметьте! Генри Киссинджер – эксгосударственный секретарь Соединенных Штатов Америки и советник национальной безопасности. С 2008 года выступал против принятия Украины в НАТО, критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма. В 2022 году выступил с одиозным заявлением и посоветовал Украине отдать свои территории России. Однако через несколько месяцев он сказал, что Украина не должна отдавать свои территории и впервые в августе 2022 года Генри Киссинджер – эксгосударственный секретарь Соединенных Штатов Америки и советник национальной безопасности. С 2008 года выступал против принятия Украины в НАТО, критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма. В 2022 году выступил с одиозным заявлением и посоветовал Украине отдать свои территории России. Однако через несколько месяцев он сказал, что Украина не должна отдавать свои территории и впервые в августе 2022 года поддержал членство Украины в НАТО

Лавров пытается создавать инфоприводы