Это свидетельствует о том, что россияне крайне нуждаются в паузе в боевых действиях, поэтому пытаются разными способами продвигать свои нарративы о перемирии на их условиях. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Шейтельман напомнил, как 29 мая в итальянской газете La Repubblica написали, что некоторые европейские дипломаты работают над тем, чтобы уговорить Зеленского отредактировать его план мира. То есть убрать из него определенный набор требований.
Я верю, что в газете эта публикация русская и предполагаю, что Лаврову сейчас поручено работать над этим. Типа отредактировать мирный план Зеленского под нужды России,
– прокомментировал политтехнолог.
Россияне продвигают собственный нарратив
Россияне уже несколько месяцев заняты попытками уговорить Украину пойти на мир на их условиях. Ведь агрессора война очень истощила и крайне нуждается в паузе.
Все заявления Лаврова, по меньшей мере с осени, направлены на то, чтобы торговаться за мир.
Только посмотрите, сколько людей они приобщили. У них несчастный Генри Киссинджер на 101 году жизни вынужден публиковать свои мирные планы, интервью давать и т.д. То же с Папой Римским, который тоже на склоне лет вынужден разъезжать по миру, теперь взялись и за президента ЮАР, чтобы он ездил, взяв с собой 5 других африканских президентов и предлагал "мирный план",
– резюмировал Шейтельман.
Заметьте!Генри Киссинджер – эксгосударственный секретарь Соединенных Штатов Америки и советник национальной безопасности. С 2008 года выступал против принятия Украины в НАТО, критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма. В 2022 году выступил с одиозным заявлением и посоветовал Украине отдать свои территории России. Однако через несколько месяцев он сказал, что Украина не должна отдавать свои территории и впервые в августе 2022 года поддержал членство Украины в НАТО
Лавров пытается создавать инфоприводы
- 29 мая министр иностранных дел России начал свое турне по Африке из Кении, затем планирует поехать в Бурунди, Мозамбик и ЮАР. По сообщениям РосСМИ, с африканскими лидерами в основном обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество.
- На днях представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Владимир Путин является целью для ВСУ №1, однако о его ликвидации не говорится, скорее о наказаниях за преступные в суде в Гааге. Лавров отреагировал на эти слова украинской разведки и назвал Украину "террористическим государством". Также призвал Запад вести санкции против Киева.