Це свідчить про те, що росіяни вкрай потребують паузи в бойових діях, тому намагаються різними способами просувати свої наративи про перемир'я на їхніх умовах. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Шейтельман згадав, як 29 травня в італійській газеті La Repubblica написали, що деякі європейські дипломати працюють над тим, аби вмовити Зеленського відредагувати його план миру. Тобто прибрати з нього певний набір вимог.

Я вірю, що в газеті ця публікація є російською і припускаю, що Лаврову зараз доручено працювати над цим. Типу відредагувати мирний план Зеленського під потреби Росії,

– прокоментував політтехнолог.

Росіяни просувають власний наратив

Росіяни уже кілька місяців зайняті спробами вмовити Україну піти на мир на їхніх умовах. Адже агресора війна дуже виснажила і він вкрай потребує паузи.

Натомість всі заяви Лаврова, щонайменше з осені, спрямовані на те, аби торгуватися за мир.

Лише погляньте, скільки людей вони долучили. В них нещасний Генрі Кіссінджер на 101-му році життя змушений публікувати свої мирні плани, інтерв'ю давати тощо. Те ж саме із Папою Римським, який теж на схилі літ вимушений роз'їжджати по світу, тепер взялися і за президента ПАР, щоб він їздив, взявши з собою 5 інших африканських президентів і пропонував "мирний план",

– резюмував Шейтельман.

Зауважте! Генрі Кіссинджер – ексдержавний секретар Сполучених Штатів Америки та радник національної безпеки. З 2008 року виступав проти прийняття України в НАТО, критикував санкції щодо Росії, виправдовував окупацію Криму. У 2022 році виступив з одіозною заявою і порадив Україні віддати свої території Росії. Однак за кілька місяців він сказав, що Україна не має віддавати свої території і вперше у серпні 2022 року Генрі Кіссинджер – ексдержавний секретар Сполучених Штатів Америки та радник національної безпеки. З 2008 року виступав проти прийняття України в НАТО, критикував санкції щодо Росії, виправдовував окупацію Криму. У 2022 році виступив з одіозною заявою і порадив Україні віддати свої території Росії. Однак за кілька місяців він сказав, що Україна не має віддавати свої території і вперше у серпні 2022 року підтримав членство України в НАТО.

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